Брянск, , 13:42 — REGNUM Бывший сотрудник исправительной колонии №1 УФСИН России по Брянской области, используя своё должностное положение, продавал заключённым мобильные телефоны. Противоправные действия мужчины суд сначала оценил в условный срок, а затем апелляционная комиссия переквалифицировала в реальное наказание, сообщили 9 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что бывший начальник цеха центра трудовой адаптации исправительной колонии №1 с июня по октябрь 2018 года пронёс на территорию учреждения 43 мобильных телефона. Аппараты мужчина передал другому лицу для последующей продажи осуждённым. За это он получил 234 тыс. 450 рублей.

Володарский районный суд Брянска приговорил должностное лицо к одному году шести месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Однако суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами апелляционного представления прокурора, постановил отбывать осуждённому наказание реально в колонии-поселении.