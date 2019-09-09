Петрозаводск, , 13:37 — REGNUM Жители карельского Белозерска пожаловались на природные аномалии после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, пишет газета «Беломорская трибуна».

«Почти сразу в соцсетях жители начали активно обсуждать и высказывать свои наблюдения: увядание растительности, отсутствие чаек в Беломорске и в Белом море. Региональные власти, соответствующие министерства и ведомства отрицают радиационную угрозу», — пишет издание.

В карельском отделении Роспотребнадзора сообщили, что у них не зафиксировано обращений граждан на тему радиационной угрозы. Со 2 сентября служба начала проверку радиационного фона в Кемском и Беломорском районах. Сегодня группа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» прибыла в Беломорск и совместно с сотрудниками отдела ВМР и ГО администрации Беломорского района сделали замеры в 160 точках: на побережье Белого моря и в городе.

«Мы прошли вместе по нескольким точкам — приборы фиксируют радиационный фон, который даже ниже нормы», — цитирует газета врача-лаборанта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Елену Сенченко.

Институт леса КарНЦ РАН со своей стороны также подтверждает информацию об отсутствии радиационного загрязнения Беломорья, а желтоватый цвет растительности объясняют с ранней осенью (по данным лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем).

«Людям надо бросать курить, употреблять алкоголь, — утверждает Артур Кекконен, эксперт-физик ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия. — Вот от чего большее зло и болезни у нас в республике!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 августа на военном полигоне под Северодвинском при испытаниях произошел взрыв, в результате которого погибли пят сотрудников Росатома. Сразу после ЧП уровень радиационного фона превысил норму в два раза. В Росгидромете риски для здоровья граждан исключили.