Чебоксары, , 13:31 — REGNUM В Чувашию, где июль и августа были аномально холодными, пришло бабье лето. Теплая и сухая погода продержится до 14 сентября, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, 14 сентября в республике начнутся дожди и похолодает, что означает завершение бабьего лета. А предстоящие пять дней в республике, благодаря блокирующему антициклону, сохранится преимущественно сухая малооблачная погода. Самая высокая температура воздуха ожидается в 12−13 сентября: температура поднимается до +22…+27 градусов, ночью будет +10…+15 градусов.

13 сентября заметно усилится юго-западный ветер, и начнётся понижение атмосферного давления. Погодой станет управлять североатлантический циклон, под влиянием которого 14 сентября будет облачно. 15 сентября прогнозируются дожди, температура опустится до +13…+18 градусов.

По предварительным прогнозам, на следующей неделе на Европейскую территорию России начнет поступать арктический воздух, поэтому в Чувашии станет ещё холоднее, возможны заморозки.