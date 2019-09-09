Москва, , 13:30 — REGNUM Мужчину на инвалидной коляске сбил на большой скорости автомобиль. ДТП произошло вечером 8 сентября в центре Москвы, передает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД столицы.

Сообщается, что инвалида сбили на улице Новый Арбат. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Видео данного столкновения было выложено на Telegram-канале «Varlamov News». На ролике видно, что мужчина в инвалидной коляске пытается переехать проезжую часть в неположенном месте.

От столкновения с автомобилем его выкинуло на асфальт.