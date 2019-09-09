Чита, , 13:21 — REGNUM Забайкальские власти отчитались о вхоже выполнения поручения российского президента Владимира Путина по скорейшему восстановлению жилья и чабанских стоянок, уничтоженных в результате масштабных поджаро весной 2019 года. Судя по сообщению губернаторской пресс-службы, обнародованному сегодня, 9 сентября, близится к завершению строительство жилых домов в селе Тасырхой Борзинского района, а на подъезде в село Алеур Нерчинского района практически полностью восстановлен мост.

«Два объекта уже находятся на завершающем этапе восстановления — это 99 процентов готовности. Организована вывозка мусора, устройства выгреба для жидких отходов дворовых туалетов. Один дом готов на 95 процентов. Еще одно жилье готово на 90 процентов. Там ведется чистовая отделка помещений, организован вывоз мусора», — пояснил заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Сергей Кривощёков.

Также известно, что уже выполнено 95 процентов работ по устройству туалетов, веранд и крыш в селе Горда Приаргунского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные степные пожары в Забайкальском крае начались с 19 апреля 2019 года, после того, как регион накрыло шквалистым ветром с порывами до 30 метров в секунду. Из-за не потушенных палов в огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек. Российский президент Владимир Путин распорядился как можно быстрее восстановить сгоревшие в огне жильё, чабанские стоянки и осуществить выплаты компенсаций пострадавшим.

О том, что для жителей Забайкалья, оставшихся без крова во время масштабных природных пожаров, приобретается 118 квартир и строится пять домов, забайкальские власти сообщали ещё в августе.

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