Сана, , 13:14 — REGNUM В одном из районов портового города Ходейда в Йемене прогремел взрыв, в результате которого погибли и пострадали несколько человек, об этом 9 сентября сообщает телеканал Sky News Arabia.

По предварительным данным, взрыв произошел на складе оружия, принадлежавшего повстанцам-хуситам. Число убитых и раненых пока не разглашается.

Как отмечает издание Al Masirah, причиной взрыва мог стать обстрел склада со стороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Как передавало ИА REGNUM, внутренний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, после того, как хуситы захватили большую часть государства, включая столицу, город Сану.

В 2015 году в боевые действия вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что превратило войну в затяжную.

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