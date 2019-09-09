Хельсинки, , 13:08 — REGNUM Финские власти оштрафовали двоих российских граждан, находившихся в приграничной зоне на границе двух стран. Мужчины собирали там ягоды, говорится в сообщении Погранохраны Финляндии.

Инцидент произошел 8 сентября. Автомобиль с российскими номерами финский пограничный патруль увидел неподалеку от города Куусамо, там, где начиналась приграничная зона.

Сначала из запретной зоны вышел один российский гражданин, затем патруль вывел второго. Задержаные рассказали, что отправились за ягодами, хотя знали, что находиться возле границы запрещено.

По местному законодательству, нарушителям грозит штраф. Окончательное решение о выплате штрафа и его размере примет финская прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финский минный заградитель вошел в территориальные воды России к западу от острова Гогланд. Позднее власти Финляндии официально извинились перед Россией за ошибку своих моряков.

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