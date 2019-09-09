Нижний Новгород, , 13:24 — REGNUM Вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода сделал самолет, летевший из Владивостока в Москву 9 сентября. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре корреспонденту «Интерфакс-Поволжье».

В надзорном ведомстве рассказали, что во время рейса стало плохо 63-летнему пассажиру. Для оказания ему экстренной медицинской помощи капитан воздушного судна принял решение приземлиться в Нижнем Новгороде.

Бригада медиков, прибывшая к самолету, констатировала смерть пассажира. По предварительной версии, у пожилого человека случился сердечный приступ.