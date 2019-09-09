Тула, , 13:03 — REGNUM Десять человек получили травмы в результате автоаварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Тульской области днём 9 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла на 83-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». Автомобиль Chevrolet Cruze столкнулся с Ford Transit, который перевозил пассажиров по маршруту «Алёшня-Тула», автобус от удара опрокинулся. После столкновения пассажирский микроавтобус опрокинулся. В результате, по последним данным, пострадали десять человек.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы отдела полиции. Причины аварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Краснодарском крае в результате автоаварии погибли трое членов участковой избирательной комиссии, а также наблюдатель.

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