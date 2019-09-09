* ИГ — запрещённая в России организация

Берлин, , 16:48 — REGNUM Гражданка Германии тунисского происхождения Омайма А. арестована 9 сентября в Берлине по подозрению в членстве в террористической группировке ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в федеральной прокуратуре.

Омайма А. также подозревается в незаконном хранении оружия и невыполнении своих обязанностей по воспитанию детей.

Согласно заявлению органов прокуратуры, женщина отправилась со своими тремя несовершеннолетними детьми в город Ракку в Сирии в 2015 году. Она воспитывала своих детей в соответствии с идеологией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как ее муж, уехавший в Сирию в декабре 2014 год, был боевиком экстремистской группировки.

По предварительным данным, после того, как ее муж погиб, она вышла замуж за другого боевика, однако рассталась с ним и вернулась в Германию со своими детьми в сентябре 2016 года.

Ведется следствие.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.