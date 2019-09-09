Чернигов, Украина, , 12:55 — REGNUM В Черниговской области Украины в результате наезда бронемашины погиб контрактник ВСУ, сообщили 9 сентября в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

В районе села Гончаровское во время движения колонны военной техники, водитель ремонтно-эвакуационной бронемашины наехал на боевика ВСУ, прижав его к танку Т-64БВ.

«От полученных травм военнослужащий умер во время транспортировки в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области в ДТП погиб один украинский военный, гражданка Турции и ещё два человека. Четверо пострадавших с травмами госпитализированы в больницу.

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