Чернигов, Украина, 9 сентября 2019, 12:55 — REGNUM В Черниговской области Украины в результате наезда бронемашины погиб контрактник ВСУ, сообщили 9 сентября в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
В районе села Гончаровское во время движения колонны военной техники, водитель ремонтно-эвакуационной бронемашины наехал на боевика ВСУ, прижав его к танку Т-64БВ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожской области в ДТП погиб один украинский военный, гражданка Турции и ещё два человека. Четверо пострадавших с травмами госпитализированы в больницу.
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