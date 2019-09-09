Киркук, Ирак, , 12:56 — REGNUM В иракской нефтеносной провинции Киркук прогремели два взрыва, в результате которых пострадали несколько человек. Об этом 8 сентября сообщает Kurdistan.ru.

По предварительным данным, целью теракта была группа шиитских верующих. Пострадали шесть человек, всем им оказывается необходимая помощь. Правоохранительные органы оцепили место происшествия.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка, однако представители местной власти подчеркивают, что в провинции активно действуют боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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