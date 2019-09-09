Подольск, Московская область, , 12:51 — REGNUM Школьницы из Подольска спасли от падения с 17-го этажа трехлетнего ребенка. В подольском отделении УМВД России планируют официально объявить девочкам благодарность, сообщает 9 сентября «РИАМО».

Инцидент произошел в конце августа 2019 года на улице Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики. Две школьницы — десятилетняя Софья Карпухина и двенадцатилетняя Екатерина Широкая — заметили, что в проеме окна на 17-м этаже одного из домов находится трехлетний ребенок, который может упасть. Подростки нашли квартиру, в которой проживает семья, и предупредили родителей об опасности, благодаря чему удалось избежать трагедии. В УМВД России по городскому округу Подольск планируют объявить благодарность подросткам.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Щёлкове госпитализировали трехлетнюю девочку, упавшую с балкона 10-го этажа многоквартирного дома. Ребенок получил тяжелые травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Ребёнок выжил после падения с 10-го этажа в Подмосковье