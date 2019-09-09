Краснодар, , 12:49 — REGNUM Члены избирательной комиссии и наблюдатель погибли в дорожно-транспортом происшествии, сообщила краевая избирательная комиссия 9 сентября.

Как сообщается, трое членов УИК № 38−49 Подгорненского сельского поселения Отрадненского района и наблюдатель погибли при исполнении служебных обязанностей

«Члены избирательной комиссии Краснодарского края и сотрудники аппарата скорбят и выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении избиркома.

«Хочу начать наше заседание с очень печальной новости. У нас, по имеющейся информации, сегодня в Отрадненском районе Краснодарского края погибли в автомобильной аварии четыре человека — председатель участковой избирательной комиссии станицы Подгорная и еще трое членов комиссии, которые ехали в территориальную комиссию как раз с избирательной документацией», — сказала на заседании ЦИК Элла Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП в станице Спокойная Отрадненского района Кубани в результате столкновения Mazda и Honda погибли пять человек, четверо находились в Mazda. Причиной аварии могли стать погодные условия — шёл сильный дождь.

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