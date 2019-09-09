Краснодар, , 12:53 — REGNUM Четыре человека из участковой избирательной комиссии Отрадненского района Краснодарского края погибли в ДТП. Об этом сообщила 9 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в ЦИК.

Глава ведомства рассказала, что трагедия произошла, когда члены УИК ехали в автомобиле в территориальную комиссию с документацией, касающейся выборов.

Элла Памфилова попросила присутствующих почтить их память минутой молчания. Она также пообещала, что от ЦИК родственникам погибших будет оказана материальная помощь.

ДТП произошло при столкновении двух автомобилей. По предварительным данным, водитель «Honda Orthia» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Mazda 5», где и были члены избирательной комиссии. Всего в аварии погибло 5 человек, в том числе водитель «Honda Orthia».