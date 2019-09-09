Тегеран, , 14:45 — REGNUM 7 сентября в иранской провинции Курдистан на границе с Ираком произошло столкновение пограничников Ирана с террористическим формированием, в результате которого погиб 1 военнослужащий ИРИ. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Столкновение произошло, когда группа преступников пыталась пересечь ирано-иракскую границу. Помимо убитого, имеется также один раненый. Согласно источнику, в провинции Курдистан началось расследование с целью выявления всех причастных к данной террористической атаке.

Напомним, что в августе террористы атаковали военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана на северо-западе Исламской республики в районе города Пираншехр. Днем позже КСИР сообщил о ликвидации всех террористов, причастных к атаке, однако расследование до сих пор продолжается.