Махачкала, , 12:39 — REGNUM В Дагестане ранены три человека в результате драки со стрельбой. Скандал на бытовой почве произошел между тремя мужчинами в Кумторкалинском районе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Рано утром 7 сентября молодые люди — два жителя села Новострой, братья 24 и 26 лет, и их 28-летний оппонент, проживающий в селе Новочуртах, поконфликтовали и в результате подрались.

«Известно, что между мужчинами с давних пор установились неприязненные отношения, что и послужило причиной конфликта», — объясняет обстоятельства произошедшего пресс-служба МВД.

В ходе драки один из братьев завладел травматическим пистолетом своего соперника и выстрелил в него. Тот в свою очередь, выхватив оружие, произвел выстрел в младшего брата стрелявшего. Двое участников конфликта с травматическими ранениями в различные части тела госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. Третий участник, получивший перелом челюсти, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.