Уфа, , 12:42 — REGNUM Смертельная авария произошла в Уфе на улице Благоварской. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.

По словам правоохранителей, водитель не справившись с управлением, врезался в дерево. В результате, его сын, который не был пристегнут, погиб. Мальчик учился в первом классе одной из школ Уфы.

По словам полицейских, у 45-летнего водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.

Сейчас автоинспекторы разбираются во всех обстоятельствах смертельного ДТП.