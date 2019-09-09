Краснодар, , 12:35 — REGNUM Ребенок, получивший травмы при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщила прокуратура края 9 сентября. По факту происшествия проводится проверка.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, дерево обрушилось на территории детского сада №48 в Краснодаре в момент, когда там гуляли дети. В результате двое детей из ясельной группы, а также воспитатель, получили травмы. Один из пострадавших детей скончался.

Прокуратура начала проверку, на место выехал прокурор Западного административного округа Краснодара. В частности, будет дана оценка мерам по обеспечению безопасности детей.

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