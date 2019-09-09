Барнаул, , 12:20 — REGNUM Жители Барнаула во второй половине дня, 9 сентября, в полной мере почувствовали, что значит библейское выражение «разверзлись хляби небесные», ередаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несколько минут назад небо над столицей Алтайского кая почернело, хлынул ливень, загрохотал гром и засверкали молнии. В довершение ко всему выпал град величиной с горох. К тому же некоторым из тех, кого стихия в этот момент застала на улице, приходилось уворачиваться от падающих веток деревьев и плохо закреплённых уличных конструкций.

Между тем, всего час до того, как погода испортилась, алтайские спасатели обнародовали предупреждение о том, что с 10 по 13 сентября в регионе сохранится высокая пожароопасность (IV класс горимости). Но уведомлений о сильном дожде с градом найти не удалось.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 сентября град размером с яйцо выпал вселе Карповка, что расположено в 18 километрах от Читы. У дачников оказались пробитыми крыши теплиц и повреждены растения.

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