Ярославль, , 12:19 — REGNUM В Ярославле горела автомобильная цистерна, перевозящая бензин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. Сообщение о возгорании на пульт «01» поступило в 15:53 08 сентября. Очевидцы слышали сильный хлопок. В момент начала пожара бензовоз находился у дома №64 по улице Гагарина.

Горевший бензовоз ГУ МЧС по Ярославской области

«Для тушения автоцистерны было задействовано 8 единиц техники и 24 человека личного состава. Ликвидация пожара объявлена в 17.31. Поврежден автомобиль на общей площади 25 квадратных метра», — сообщили корреспонденту ИА Регнум в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пострадавших в результате пожара нет. Причину происшествия устанавливают сотрудники госпожнадзора областного управления МЧС.

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