Сеул, , 12:16 — REGNUM В США проведут операцию по спасению четырех южнокорейских граждан, оказавшихся заблокированными в машинном отделении перевернувшегося судна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.

По данным министерства, спасательная операция начнется в 6:30 по местному времени.

Известно, что в настоящее время два буксира работают над стабилизацией судна, наклонившегося под углом в 90 градусов и раскачивающегося из-за сильных волн.

В министерстве отметили, что ранее, 8 сентября в 18:13 по местному времени состоялся контакт представителей экипажа и Береговой охраны США, осуществлявшей патруль.

Напомним, что грузовое судно Golden Ray, принадлежащее южнокорейской компании Hyundai Glovis, перевернулось 8 сентября около 2:00 по местному времени в 1,6 км от порта Брунсуик штата Джорджия.

На борту судна находились 24 члена экипажа, 20 из которых в последствии удалось эвакуировать. Оставшиеся четыре гражданина Южной Кореи оказались заблокированы в машинном отделении.

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