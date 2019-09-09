Багдад, , 12:15 — REGNUM Самолеты коалиции, возглавляемой США, нанесли удар по позициям боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке, в результате чего были ликвидированы 8 террористов. Об этом 9 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Спецоперация прошла в районе Хамам аль-Алиль в провинции Ниневия. Авиаудару предшествовала информация, полученная от разведывательных служб.

Напомним, ранее в тот же день были ликвидированы другие четверо боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В спецоперации принимали участие ополченцы «Хашд аш-Шааби».

Напомним, власти Ирака еще в конце 2017 года заявляли о полной победе над террористами, однако многочисленные спящие ячейки продолжают вести военные действия против правительства страны.