Закаменск, Бурятия, , 11:53 — REGNUM В Бурятии правоохранители задержали жителя села Ехэ-Цакир Закаменского района, которого обвиняют в краже. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

32-летний злоумышленник в одну из августовских ночей пробрался в помещение организации, «которая, помимо основной деятельности, занимается продажей некоторых товаров», разобрав печную трубу. При этом похитил он лишь табачную продукцию.

«По словам сельчанина, в момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения. Ранее не судим», — сообщили в МВД.

Полицейские изъяли часть похищенных сигарет в доме подозреваемого. Остальную часть, по всей видимости, мужчина успел употребить. Возбуждено уголовное дело по статье за тайное хищение чужого имущества. Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе произошло ограбление продуктового магазина в городском округе Клин. Злоумышленника обвиняют в похищении 129 тыс. рублей, а также 1,5 тыс. пачек сигарет.

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