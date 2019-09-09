Уфа, , 11:52 — REGNUM Дело в отношении трех перевозчиков, которые повысили стоимость проезда в общественном транспорте Самары с 1 июля 2019 года, возбуждено городским УФАС РФ. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.

Дело по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 11.1 Закона о защите конкуренции возбуждено в отношении перевозчиков ООО «Шоссе», ООО «Транзит», ООО «Рейс».

По словам сотрудников УФАС Самары, указанные транспортные компании с 1 июля 2019 года повысили стоимость проезда в общественном транспорте с 30 до 35 рублей. Это может содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, несмотря на то, что данные транспортные компании осуществляют перевозки в разных объемах и на разных маршрутах.

«Согласно п. 1 ч. 1 ст. 11.1 Закона о защите конкуренции запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок», — сообщают представители УФАС Самары.

В результате, сотрудниками антимонопольной службы Самары было принято решение возбудить в отношении трех перевозчиков дело по признакам нарушения требований п. 1 ч. 1 ст.11.1 Закона о защите конкуренции.