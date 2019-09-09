Чебоксары, , 11:30 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске в ходе разбирательств по делу в отношении пристава заведено уголовное дело на горожанина, который подозревается в даче взятки. Следствие считает, что он дал взятку за закрытие исполнительного производства о выполнении обязательных работ, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

В Новочебоксарске 43-летний местный житель, который уже попадал в поле зрения правоохранителей, подозревается в подкупе судебного пристава. Следствие полагает, что в феврале 2018 года подозреваемый передал 4 тыс. рублей взятки приставу.

«Средства предназначались за незаконное окончание двух исполнительных производств, возбужденных в рамках исполнения административных наказаний в виде обязательных работ, назначенных новочебоксарцу. Данные наказания им отбыты не были», — сказал Олег Дмитриев.

Новочебоксарца подозревают в даче взятки.

В управлении отмечают, что горожанин должен был отработать 80 часов в связи с нарушением порядка отбывания административного надзора. Местом выполнения обязательных работ была определена «Ельниковская роща».

В отношении судебного пристава-исполнителя, ранее освобождённого от должности, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение мелкой взятки») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Следствие полагает, что обвиняемый выносил постановления об окончании исполнительных производств, назначенных девяти гражданам, достоверно зная о том, что эти наказания ими не отбыты. При этом от двоих из них он получил более 7,5 тыс. рублей взятки.

«Свою вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый в полном объеме признал. Его причастность к ним также подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела», — сказал Олег Дмитриев.