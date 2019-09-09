Ачинский р-н, , 11:30 — REGNUM В Ачинском районе Красноярского края местный житель подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении своей дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю.

41-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, в ночь с 6 на 7 сентября пьяный мужчина у себя дома «совершил иные действия сексуального характера» в отношении своей 17-летней дочери. Его жены в это время дома не было.

Подозреваемый задержан, назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абакане (Хакасия) в августе 2019 года задержали мужчину, надругавшегося у детской площадки над тремя детьми.

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