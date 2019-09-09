Челябинск, , 11:22 — REGNUM В Челябинской области под суд отданы четверо граждан, возможно, причастных к убийству бизнесмена. Платой за жизнь предпринимателя стали 850 тыс. рублей, сообщает областное управление СКР.

Дело возбуждено по четырём статьям Уголовного кодекса, среди которых организация убийства, организация покушения, покушение на похищение человека, кража и незаконное завладение государственными знаками транспорта.

Заказчиком убийства, как считают следователи, выступил партнёр по бизнесу. Он предложил своему знакомому 850 тыс. рублей. Тот привлёк к этому ещё двоих граждан.

После приготовлений 24 мая 2018 года в подъезде одного из домов было совершено убийство. Бизнесмену нанесли ножевые удары.

Подозреваемые были оперативно найдены. Сейчас их ждёт суд.