Нью-Дели, , 11:12 — REGNUM На границе Индии и Пакистана, недалеко от «Линии контроля», 9 сентября было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 30 километров от поверхности. Ближе всего к центру землетрясения — на расстоянии 38 километров — располагается поселок Бхадарвах индийского штата Джамму и Кашмир.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напоминаем, что «Линия контроля» — это демаркационная линия между Индией и Пакистаном, которая установлена в результате соглашения в 1972 году. Граница разделяет спорную территорию, из-за которой между государствами возник вооруженный конфликт.