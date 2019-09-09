Запорожье, Украина, , 11:04 — REGNUM В Мелитопольском районе Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь легковой автомобиль Fiat выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «ВАЗ-2104», сообщили 8 сентября в пресс-службе областной полиции.

В результате столкновения погиб водитель ВАЗа 1983 года рождения, а также двое пассажиров — женщины 1953 и 1963 годов рождения. Одна из погибших оказалась гражданкой Турции. Водителя Fiat, который оказался боевиком ВСУ, госпитализировали, однако позже он скончался от полученных травм.

С многочисленными травмами госпитализированы четыре других пассажира машины «ВАЗ» — двое детей 2010 и 2011 годов рождения и две гражданки Турции 1972 и 1982 годов рождения.

По факту трагедии полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее под Киевом при столкновении автомобиля «Москвич» с двумя машинами, его разорвало на части. Погибли два человека.

Читайте также: Под Киевом произошло смертельное ДТП