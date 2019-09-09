Атланта, США, , 11:06 — REGNUM В Соединенных Штатах после аварии на грузовом судне четверо членов экипажа пропали без вести, об этом 9 сентября сообщает телеканал Fox News на своей странице в социальной сети Instagram.

Грузовой корабль Golden Ray загорелся недалеко от порта в штате Джорджия, спасательные службы приступили к поиску пропавших.

Как отмечается, на борту судна находилось 23 члена экипажа, а также капитан. 20 человек были спасены.

«Мы продолжаем спасательную операцию. Делаем все что можем», — подчеркнул представитель береговой охраны на пресс-конференции, посвященной инциденту.

Причины аварии пока не сообщаются, отмечается, что после пожара судно перевернулось. Начато расследование.