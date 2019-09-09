Джакарта, , 10:46 — REGNUM По всему региону Юго-Восточной Азии было зафиксировано как минимум 2510 точек возгорания лесных пожаров, сообщает информационное агентство Antara.

Известно, что число горячих точек лесных пожаров в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за последние несколько дней увеличилось.

Горячие точки разбросаны по нескольким странам АСЕАН, включая Индонезию (Риау, Джамби, Южная Суматра, Западный Калимантан, Центральный Калимантан и Южный Калимантан), Малайзию, Филиппины, Папуа — Новую Гвинею, Вьетнам, Восточный Тимор и Таиланд.

Издание отмечает, что на основании мониторинга и анализа спутниковых данных, распространение дыма от пожаров с острова Суматра в сторону Малайзии, зафиксировано не было.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии прогнозирует, что число лесных пожаров увеличится с 9 по 12 сентября 2019 года. Основываясь на этом наблюдении, агентство призывает общественность быть бдительными и осторожными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Малайзии призвало Индонезию незамедлительно принять меры по тушению лесных пожаров, которые привели к ухудшению качества воздуха в некоторых районах штата Саравак.

Читайте ранее в этом сюжете: Малайзия направит Джакарте ноту в связи с дымом от лесных пожаров