Иркутск, , 10:39 — REGNUM Согласно оперативной информации иркутского правительства, на утро 9 сентября 2019 года на территории Приангарья в локализированном состоянии находятся два лесных пожара. Они действуют на площади 208 га в Бодайбинском районе.

Также известно, что за прошедшие выходные, 7 и 8 сентября, площадь пожаров на землях лесного фонда Иркутской области сократилась на 2415 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 6 сентября, в регионе действовало четыре лесных пожара площадью 2623 га.

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