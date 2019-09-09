Киев, , 10:24 — REGNUM На Обуховской трассе под Киевом в результате столкновения трёх автомобилей погибли два человека, ещё двое получили травмы, сообщил 9 сентября ресурс «Информатор».

Автомобиль Москвич-2141 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Ford и Mercedes, которые двигались в сторону Киева.

От удара «Москвич» разорвало на две части. Одна часть автомобиля вылетела за пределы проезжей части. Водитель и пассажиры машины — супружеская пара 1967 года рождения — погибли на месте.

Двух пассажиров Mercedes госпитализировали с неопасными травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области в результате ДТП с участием двух автомобилей травмировались шесть жителей Волынской области.

Читайте также: Во Львовской области Украины в ДТП пострадали шесть человек