Первоуральск, Свердловская область, , 10:31 — REGNUM В Первоуральске вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере по интернету (ч. 3 ст. 30, п «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Первоуральский городской суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы в колонии и штрафу в размере 20 тыс. рублей. Приговор суда может быть обжалован в установленные законом сроки.

Следствием установлено, что с января по март подсудимый, действуя в связке с неустановленным на данный момент лицом и общаясь с ним посредством интернета, занимался передачей наркотиков участникам преступной группы через систему закладок. Всего в ходе расследования установлен 61 тайник. Оплата между участниками группы происходила безналичным способом с помощью банковских карт.

Отметим, что уголовное дело в отношении неустановленного лица, организовавшего интернет-магазин, выделено в отдельное производство.