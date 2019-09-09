Ереван, , 10:07 — REGNUM Сегодня, 9 сентября, перед вылетом рейса авиакомпании «Сибирь», следовавшего из Еревана в Москву, произошёл инцидент. Один из пассажиров лайнера заявил о наличии бомбы в его ручной клади. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации.

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Отмечается, что мужчина при этом не предъявил никаких требований. Согласно инструкции, экипаж сообщил о произошедшем в службу безопасности аэропорта «Звартноц» и в полицию.

«После получения сигнала от сотрудников службы авиационной безопасности пассажир был изолирован, находящиеся на борту его вещи были взяты под контроль», — говорится в сообщении комитета на сайте Fаcebook.

Всех пассажиров вывели из самолёта, весь багаж и сам лайнер полностью обследовали. Однако в ходе досмотра никаких запрещённых для перевозки на самолёте предметов, материалов и оборудования обнаружено не было.

Пассажира, сообщившего о бомбе, передали в линейный отдел полиции аэропорта для дальнейшего разбирательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2019 года после сообщений о возможных терактах в петербургском аэропорту «Пулково» были задержаны два авиарейса — в Лондон и турецкую Анталью. Угрозы поступили по электронной почте. Неизвестные указали, в каких самолётах якобы заложены бомбы, и представились членами запрещённых в России террористических группировок.