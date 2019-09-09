Ереван, , 10:05 — REGNUM Присвоение средств в особо крупном размере инкриминируют предпринимателю в Армении. Среди потерпевших — брат одного из бывших министров страны, сообщает 9 сентября портал shamshyan.com.

В августе Следственный комитет Армении принял заявление от Рафика С., который рассказал о передаче заместителю директора одной их компаний 120 млн драм (около $250 тыс.) под займ для покупки территории заправочной станции. Деньги также принадлежали партнеру заявителя — Саяду Ф., которого сайт называет братом экс-министра.

По словам заявителя, деньги подозреваемый Артур А. получил в 2002 году, он оформил их на своё имя, а позднее присвоил. Возбуждено уголовное дело о присвоении средств (п. 1 ч. 3 статьи 179 УК Армении).

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