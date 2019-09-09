Кейптаун, 9 сентября 2019, 10:02 — REGNUM В результате столкновений в Южно-Африканской Республике (ЮАР) погиб по меньшей мере один человек, об этом 8 сентября сообщает Al Jazeera.
Столкновения произошли в столице государства, городе Йоханнесбурге. Сотрудники спецслужб применили к демонстрантам спецсредства, в результате чего погиб один человек, пятеро получили ранения.
Напомним, на прошлой неделе в ЮАР вспыхнули беспорядки, направленные против иностранцев. Десятки людей погибли, многие люди пострадали.
Ряд африканских стран выразили протесты правительству страны в связи с неспособностью организовать в городе безопасность для приезжих.
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