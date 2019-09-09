Дзержинск, Нижегородская область, , 10:00 — REGNUM При столкновении легкового автомобиля с рейсовым автобусом 8 сентября пострадало 7 человек. Для спасения пострадавших пришлось привлекать службу МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Силами пожарно-спасательного гарнизона проводились работы по деблокированию пострадавших», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что всех участников ДТП для осмотра доставили в городскую больницу скорой помощи.

Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

В настоящее время выясняются причины аварии.