Дзержинск, Нижегородская область, 9 сентября 2019, 10:00 — REGNUM При столкновении легкового автомобиля с рейсовым автобусом 8 сентября пострадало 7 человек. Для спасения пострадавших пришлось привлекать службу МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Силами пожарно-спасательного гарнизона проводились работы по деблокированию пострадавших», — говорится в заявлении.
Также сообщается, что всех участников ДТП для осмотра доставили в городскую больницу скорой помощи.
Несовершеннолетних среди пострадавших нет.
В настоящее время выясняются причины аварии.