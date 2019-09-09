Якутск, , 09:50 — REGNUM В Якутске в холодильнике одной из квартир обнаружен расчленённый труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном комитете республики.

Читайте также: Житель Чувашии разбросал фрагменты расчленённого трупа по мусоркам

В многоквартирном доме в микрорайоне 202, пришедшие в гости друзья обнаружили расчленённый труп и тут же позвонили в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что ещё 1 сентября хозяин квартиры во время застолья поссорился с гостем и убил его, осознав, что сделал, испугался, и не нашел ничего лучше, как расчленить тело и спрятать в холодильник.

«Страшную находку обнаружили друзья 34-летнего подозреваемого 4 сентября, они и вызвали полицию», — пояснили в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии мужчина расчленил местного жителя и выбросил в мусорные контейнеры.