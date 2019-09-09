Биробиджан, , 09:49 — REGNUM Тайфун «Линлин» принёс в Еврейскую автономную область месячную норму осадков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Объявленный 2 августа из-за паводков режим ЧС в регионе не снимался, что позволило встретить новый удар стихии в штатном режиме — все силы и средства спасателей и без нового тайфуна задействованы в ликвидации последствий предыдущих ливней.

Только за сутки уровень воды в реке Бира поднялся на 55 см, что привело к подтоплению 110 жилых домов и 543 приусадебных участка в Биробиджане.

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Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР из-за влияния тайфуна «Линлин» погибло пять человек, оказались разрушенными 210 жилых домов.