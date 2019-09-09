Канберра, , 10:11 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен в штате Квинсленд (Австралия) в связи с лесными пожарами. 83 лесных пожара полыхают 9 сентября на территории штата от юго-восточных районов до города Кэрнс на северо-востоке. Об этом передает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение пожарной службы Квинсленда.

Жителей района Балландин и его окрестностей, расположенных к югу от Станторпа, эвакуируют.

Отмечается, что с момента возникновения пожара 5 сентября полностью сгорели или серьезно были повреждены 47 домов. Пожар в Станторпе уничтожил восемь объектов, включая три дома и резервуары для воды. 11 домов были уничтожены в Сарабе, полностью сгорел дом около Марибы.

Часть жителей пострадавших районов эвакуированы в приюты, другие нашли убежище в домах родственников и друзей. Одиннадцать школ остаются закрытыми.

На борьбу с лесными пожарами были направлены около 100 единиц грузовой техники и 300 пожарных расчетов.

Погибших нет.