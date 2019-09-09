Село Пономарёвка, Оренбургская область, , 09:37 — REGNUM В Оренбургской области в ночь на 9 сентября произошло смертельное ДТП на территории Пономаревского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, авария случилась в одном километре от райцентра Пономаревка. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и опрокинулся в кювет.

Пассажир машины скончался на месте происшествия, водитель госпитализирован. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку, после которой примет процессуальное решение.