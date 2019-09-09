Луганск, , 09:35 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Под огнём ВСУ оказался населённый пункт Донецкий — его обстреляли из вооружения БМП, а также посёлок Калиново-Борщеватое, в направлении которого украинские силовики стреляли из противотанковых гранатомётов и станковых гранатомётов АГС.

В результате обстрела в населённом пункте Донецкий пострадали жилой дом и хозяйственные постройки. Данные о пострадавших мирных жителях пока не поступали.

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