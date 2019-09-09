Геленджик, Краснодарский край, , 09:33 — REGNUM Крупный пожар, распространившийся на площадь в тысячу квадратных метров, ликвидирован в частном жилом доме в Геленджике Краснодарского края в ночь на 9 сентября.

Сообщение о пожаре на территории частного домовладения поступило спасателям около 19:39 8 сентября. Огонь охватил жилой дом, а также распространился на прилегающую территорию — сгорели деревья, трава. Общая площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.

Локализацию пожарные объявили в 22:33, в 23:57 пожар ликвидировали. По данным регионального МЧС, пострадавших и погибших нет. На тушении пожара работали 90 человек. Причина возгорания устанавливается.