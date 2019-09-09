Мадрид, , 09:42 — REGNUM Опасная находка взбудоражила посетителей пляжа в провинции Кантабрия в Испании. Один из отдыхающих обнаружил 7 сентября на берегу взрывное устройство, передает агентство Europa Press.

Посетитель пляжа сообщил о находке в соответствующие службы, так как прочитал на найденном устройстве надпись о его опасности. Территория была оцеплена, и находку обезвредили.

Предположительно устройство вынесло не берег во время прилива.

Напоминаем, что 25 августа у побережья Испании было также обнаружено взрывное устройство. Опасный предмет нашел водолаз на глубине около 3 метров. Представители спецслужб предположили, что это — неразорвавшийся снаряд со времен гражданской войны 1936−1939 гг.