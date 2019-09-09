Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:24 — REGNUM И без того сложную паводковую ситуацию в Комсомольске-на-Амуре осложнили обильные ливни, которые принес тайфун «Линлин». За сутки в городе выпало 80 мм осадков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ночью с 8 на 9 сентября уровень воды на дорогах и во дворах города превышал местами 1 метр. В городе залиты водой подвалы 180 многоквартирных домов.

В понедельник, 9 сентября, уровень Амура у города достиг отметки 815 см, при опасном значении 650 см.

В городе продолжается операция по ликвидации последствий паводка и ливней, усилена группировка МЧС, работает техника.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе подтоплено 124 жилых дома, 369 приусадебных участков, развернуты три ПВР вместимостью до 240 человек. Сейчас в ПВР находятся 39 человек, из них 11 — дети. В единый день голосования избирателей затопленных районов Комсомольска спасатели везли на участки для голосования на лодках и вездеходах.