Самара, , 09:33 — REGNUM Уголовное дело за отказ водителя проходить освидетельствование на состояние опьянения возбуждено полицейскими в Самарской области. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Водителя за нарушение правил ПДД задержали еще 1 сентября в городе Нефтегорске Самарской области.

По словам сотрудников полиции, у 38-летнего мужчины, находившегося за рулем ВАЗ-21 061, имелись признаки опьянения. Но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Позже следователи выяснили, что ранее, в январе 2019 года мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.