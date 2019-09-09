Уагадугу, , 09:28 — REGNUM В результате нападения террористов в Буркина-Фасо погибли по меньшей мере 29 человек, об этом 9 сентября сообщает Al Jazeera.

Люди погибли на севере страны в двух отдельных инцидентах. В первом от взрыва фугаса скончались 15 человек. Затем, в 50 км от первого взрыва произошло нападение на колонну, в результате которого были убиты 14 человек.

Напомним, внутренний конфликт в африканской стране продолжается с 2015 года. Исламисты регулярно нападают на правительственные войска преимущественно на севере страны.

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