Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве совершено вооружённое нападение на сотрудников магазина. По информации столичного главка МВД, инцидент произошёл накануне вечером, 8 сентября, на Братиславской улице.

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Уточняется, что между покупателями и сотрудниками торгового учреждения произошёл конфликт. Как сообщает РЕН ТВ, один из работников магазина пытался помешать вынести из торговой точки неоплаченный товар. В результате неизвестные с ножами и битами напали на администратора магазина и избили его. Кроме того, пострадали ещё три сотрудника.

Нападавшие с места происшествия скрылись. В настоящее время полиция ведёт поиск подозреваемых, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Москве четверо мужчин в черных масках и белых перчатках совершили разбойное нападение на миллионера. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники отобрали у него сумку, в которой находилось 2,5 млн рублей, после чего скрылись на иномарке тёмного цвета. Двух подозреваемых удалось задержать.

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